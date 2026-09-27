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Tânără de 27 de ani, ucisă în Vrancea. Soțul a fost arestat preventiv

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 22:56
Actualizat27 sept. 2026, 23:56

O femeie din Gugești a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict izbucnit pe fondul geloziei.

O femeie de 27 de ani din comuna Gugești, județul Vrancea, a murit în noaptea de 26 spre 27 septembrie, după un conflict cu soțul său. Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat prin 112 la ora 01:37, iar primele verificări indică faptul că disputa ar fi izbucnit pe fondul geloziei.

În timpul conflictului, femeia ar fi fost înjunghiată cu un obiect tăietor-înțepător. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de poliție și unul medical, însă victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Bărbatul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Soțul femeii, în vârstă de 32 de ani, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de violență în familie sub forma omorului. Ulterior, instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta. Articolul Observator menționează că acesta este al 28-lea caz de femicid înregistrat în România de la începutul anului.

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