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Tânără de 27 de ani, ucisă în Vrancea. Soțul a fost arestat preventiv
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 22:56
Actualizat27 sept. 2026, 23:56
O femeie din Gugești a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict izbucnit pe fondul geloziei.
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