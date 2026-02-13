Jaf armat într-un mall din Câmpulung: un individ mascat a fugit cu 12.000 de lei după ce a amenințat o angajată

Un individ mascat a fugit cu 12.000 de lei după ce a amenințat o angajată

Un jaf armat a avut loc în noaptea de joi spre vineri la o sală de jocuri din municipiul Câmpulung, unde un bărbat mascat ar fi amenințat o angajată cu o armă și a fugit cu aproximativ 12.000 de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, o femeie în vârstă de 32 de ani, angajată a sălii de jocuri, a apelat numărul de urgență 112 și a sesizat că o persoană necunoscută a pătruns în incintă și, prin amenințare, i-a sustras o borsetă cu bani, după care a părăsit locul faptei.

Amenințată cu pistolul, potrivit presei locale

Incidentul s-a produs într-o sală de jocuri aflată în incinta unui centru comercial. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, care a efectuat cercetări și a stabilit că suma furată provine din zona barului unității.

„În urma amenințării, a fost sustrasă suma de aproximativ 12.000 de lei”, au transmis reprezentanții Poliției. Surse din presa locală susțin că atacatorul ar fi folosit un pistol pentru a o intimida pe casieriță și că purta mască pentru a-și ascunde identitatea.

Dosar penal pentru tâlhărie calificată

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea și prinderea suspectului, analizând imaginile de supraveghere și alte probe ridicate de la fața locului.

Autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații relevante să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.