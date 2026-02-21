Actualitate· 1 min citire
Incendiu violent pe o șosea din Giurgiu. O mașină a fost mistuită de flăcări
21 feb. 2026, 12:45
Actualizat: 21 feb. 2026, 12:45
Incendiu violent pe o șosea din Giurgiu
Articol scris de Scris de Realitatea de Vrancea
Sursă: realitatea.net
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, pe şoseaua Bucureşti din municipiul Giurgiu.
Conducătorul auto a observat la timp fumul şi mirosul de plastic încins, reuşind să oprească şi să iasă din maşină înainte ca focul să se extindă.
La faţa locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, care au acţionat cu o autospecială de stingere. În momentul sosirii echipajului, autoturismul ardea generalizat, focul distrugând complet vehiculul.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
Citește și:
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
- 18:28 - Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
- 17:57 - Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News