Israel Katz amenință Iranul cu o nouă ofensivă: „Îl vom trimite înapoi în Epoca de Piatră”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat joi un avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că Israelul va răspunde cu forță dacă Teheranul atacă.
Katz a spus că armata israeliană ar putea lovi infrastructura iraniană, inclusiv obiectivele energetice, și a amenințat că Iranul ar putea fi „trimis înapoi în Epoca de Piatră”. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor militare în creștere din regiune.
Katz amenință cu lovituri asupra Iranului
Israel Katz a transmis că Israelul este pregătit să reacționeze dacă Iranul lansează un nou atac. Ministrul israelian al Apărării a avertizat că, într-un asemenea scenariu, armata nu s-ar limita la ținte militare, ci ar lovi și infrastructura iraniană.
„Vom lovi toate infrastructurile, inclusiv infrastructura energetică, și vom trimite Iranul înapoi în Epoca de Piatră și în întuneric”, a declarat Katz.
Israelul se teme de un atac iranian
Declarațiile au fost făcute în contextul în care oficialii israelieni avertizează că Teheranul ar putea încerca să profite de perioada sărbătorilor evreiești pentru a ataca Israelul.
Katz a susținut că există indicii privind posibilitatea unei escaladări și că Israelul nu vrea să fie luat prin surprindere. El a dat asigurări că armata este pregătită să răspundă dacă Iranul trece la acțiune.
Infrastructura energetică, printre țintele amenințate
Mesajul lui Katz indică faptul că eventualele lovituri israeliene ar putea viza infrastructura esențială pentru funcționarea Iranului.
Ministrul a vorbit explicit despre instalații energetice și despre infrastructura națională, ceea ce ar putea însemna atacuri asupra unor obiective care au un rol important în economie și în furnizarea energiei.
Israelul a folosit deja în trecut amenințarea lovirii infrastructurii iraniene ca instrument de presiune asupra Teheranului.
Tensiunile din regiune cresc
Avertismentul vine într-un moment în care conflictul dintre Israel, Iran și aliații lor s-a extins în mai multe zone ale Orientului Mijlociu.
În ultimele zile, Statele Unite și Iranul au schimbat noi lovituri, iar tensiunile au afectat inclusiv transporturile și piața petrolului. Prețul petrolului Brent a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, pe fondul temerilor privind o nouă escaladare și riscurile pentru aprovizionarea globală.
Israelul avertizează că răspunsul va fi diferit
Israel Katz susține că, dacă Iranul va ataca, reacția Israelului va fi una de amploare.
Mesajul transmis de ministrul Apărării arată că Ierusalimul ia în calcul inclusiv lovirea unor obiective strategice și economice iraniene. În același timp, autoritățile israeliene încearcă să pregătească populația pentru posibilitatea unei noi confruntări directe cu Teheranul.
Deocamdată, nu există o confirmare că Iranul pregătește un atac împotriva Israelului, iar declarațiile lui Katz reprezintă avertismentul părții israeliene în contextul actualei crize.