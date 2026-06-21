Social· 1 min citire

Incident grav pe Transfăgărăşan. O mașină parcată a căzut într-o râpă. Întregul moment, surpins VIDEO

Accident pe Transfăgărășan

Accident pe Transfăgărășan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:32

Un incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, unde o mașină parcată a fost grav avariată, după ce a căzut într-o râpă. Întregul moment a fost filmat de turiștii ce se aflau în zonă și care spun că șoferița nu a asigurat autovehiculul cu frâna de mână în momentul în care l-a parcat.

”A uitat să tragă frâna de mână”

”A uitat să tragă frâna de mână”, a scris pe TikTok, persoana care a distrinuit clipul video.

În imagini se vede cum maşina avansează uşor şi apoi cade în râpa adâncă, rostogolindu-se de câteva ori.

Femeia ar fi oprit să facă un selfie

Potrivit informaţiilor din mediul online, la volan se afla o femeie care ar fi oprit pentru un selfie.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, întrucât maşina era goală, însă pagubele materiale sunt destul de mari.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident transfagarasanalerta transfagarasancirculatie transfagarasan

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe