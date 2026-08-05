Amânare de ultim moment la Cernavodă. Autoritățile au schimbat planul privind scufundarea barjelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 19:05

Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje pregătite pentru creșterea debitului Dunării în zona Cernavodă a fost amânată, după ce autoritățile au decis că intervenția trebuie desfășurată în condiții de maximă siguranță.

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