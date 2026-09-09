Apple lansează noua generație de iPhone. Primul model pliabil ar putea purta numele iPhone Ultra

Apple își prezintă miercuri, 9 septembrie, noua generație de iPhone, iar vedeta evenimentului este așteptată să fie primul telefon pliabil al companiei.
Modelul, despre care au apărut informații sub denumirile „iPhone Fold” și „iPhone Ultra”, ar urma să se deschidă asemenea unui pașaport și să ofere un ecran mult mai mare.
Primul iPhone care se pliază
Apple ar urma să intre în sfârșit pe piața telefoanelor pliabile, după ce producători precum Samsung și Huawei au lansat deja mai multe generații de astfel de dispozitive.
Noul iPhone ar avea un ecran exterior de aproximativ 5,5 inch și unul interior de circa 7,8 inch. Designul ar fi inspirat de formatul unei cărți sau al unui pașaport, astfel încât telefonul să poată fi folosit ca un smartphone obișnuit și apoi deschis pentru o suprafață de afișare mai mare.
iPhone Ultra, posibil numele noului model
Deși Apple nu a confirmat oficial denumirea, informațiile apărute în ultimele luni indică numele iPhone Ultra. Compania ar pregăti astfel un model premium, poziționat peste telefoanele clasice din gama iPhone 18.
Printre compromisurile vehiculate se numără renunțarea la camera telefoto și folosirea autentificării prin amprentă, în locul sistemului Face ID. Ecranul pliabil ar fi unul dintre principalele puncte de interes, iar Apple ar fi urmărit să reducă la minimum urma lăsată de mecanismul de pliere.
iPhone 18 Pro, lansat în această toamnă
La eveniment sunt așteptate și modelele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. În schimb, modelul standard iPhone 18 nu ar urma să fie lansat în septembrie.
Potrivit informațiilor disponibile înaintea evenimentului, Apple pregătește o strategie diferită pentru noua generație: modelele premium vor fi prezentate în toamna lui 2026, iar iPhone 18, iPhone 18e și următoarea versiune iPhone Air ar urma să apară în primăvara lui 2027.
Primul telefon pliabil Apple ar putea avea și un preț pe măsură. Estimările din industrie indică un nivel de aproximativ 2.000 de dolari sau chiar mai mult, ceea ce l-ar transforma în cel mai scump iPhone de până acum.