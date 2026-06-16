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Drumul spre Otopeni, în plină transformare: noua șosea ar putea scurta semnificativ timpul de acces la aeroport

Autostrada A0

Autostrada A0

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 19:30

Accesul către Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni ar putea deveni semnificativ mai rapid în următorii ani, odată cu implementarea unui nou proiect rutier aflat în fază de evaluare.

Pentru construirea drumului de legătură dintre viitorul Terminal 2 al aeroportului și Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0) au fost depuse oferte de către 15 companii, interesul ridicat indicând importanța strategică a proiectului.

Noua șosea va avea o lungime de aproximativ 2,55 kilometri și este concepută să reducă un traseu actual de aproape 20 de kilometri, ceea ce ar putea fluidiza considerabil traficul din zonă.

Proiectul prevede construirea a două pasaje supraterane, care vor traversa Drumul Județean 200B și Autostrada A0 Nord, precum și amenajarea unui nod rutier complex cu bretele de acces și un sens giratoriu.

Totuși, în forma actuală, proiectul nu include o conexiune directă către Terminalul 1, utilizat în prezent de milioane de pasageri anual.

Pe lângă beneficiile pentru traficul aerian, noua infrastructură ar putea îmbunătăți și accesul rutier pentru locuitorii din Tunari, Dimieni și Balotești, care ar urma să aibă legături mai rapide cu Autostrada Bucureștiului.

Autoritățile mizează pe faptul că acest proiect va contribui la descongestionarea traficului din nordul Capitalei și la modernizarea accesului către principalul aeroport al României.

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