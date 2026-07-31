Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda

Publicat 31 iul. 2026, 13:29 Sursă realitatea.net

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat până la 2,9% în iulie, de la 2,8% luna precedentă, în linie cu previziunile analiştilor, potrivit unei estimări preliminare publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Reuters.

Distribuie articolul