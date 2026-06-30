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Biciclist de 67 de ani, accidentat mortal în județul Vrancea
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav s-a produs pe 29 iunie, în jurul orei 20:00, pe DJ 205D, în afara localității Paltin, județul Vrancea.
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