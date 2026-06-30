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Biciclist de 67 de ani, accidentat mortal în județul Vrancea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 30 iun. 2026, 11:38

Un accident rutier grav s-a produs pe 29 iunie, în jurul orei 20:00, pe DJ 205D, în afara localității Paltin, județul Vrancea.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați cu privire la incident, iar primele verificări au arătat că un șofer de 33 de ani, din comuna Andreiașu de Jos, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat un biciclist în vârstă de 67 de ani, din comuna Spulber. În urma impactului, biciclistul a decedat, potrivit monitoruldevrancea.ro.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Cazul readuce în atenție riscurile de pe drumurile publice și necesitatea ca toți participanții la trafic, șoferi și bicicliști deopotrivă, să manifeste prudență sporită, mai ales pe sectoarele de drum din afara localităților, spun polițiștii

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