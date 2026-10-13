Bărbat din Vrancea, reținut pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis valabil

Publicat 13 oct. 2026, 09:24 Sursă Monitorul de Vrancea

Polițiștii din Vrancea au depistat sâmbătă, 9 octombrie, un bărbat de 44 de ani care conducea sub influența alcoolului în comuna Cotești. Pentru fapta săvârșită a fost deschis un dosar penal.

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