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Bărbat din Vrancea, reținut pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis valabil

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 oct. 2026, 09:24
SursăMonitorul de Vrancea

Polițiștii din Vrancea au depistat sâmbătă, 9 octombrie, un bărbat de 44 de ani care conducea sub influența alcoolului în comuna Cotești. Pentru fapta săvârșită a fost deschis un dosar penal.

În jurul orei 18:50, agenții Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit un autoturism în circulație. Testarea cu etilotest a indicat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a gradului de alcoolemie.

Nereguli multiple constatate

Verificările ulterioare au relevat că vehiculul nu beneficia de o poliță de asigurare RCA valabilă și nu avea inspecția tehnică periodică (ITP) în regulă. De asemenea, permisul de conducere al bărbatului se afla în termen de valabilitate expirat.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiunile prevăzute de lege. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

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