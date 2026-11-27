Publicat 27 nov. 2026, 10:36 Sursă Realitatea.Net

Toți beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență I Odobești au fost mutați temporar în alte servicii sociale, după ce în clădire a fost constatat un focar de ploșnițe. Autoritățile au început un amplu proces de dezinsecție, care ar putea dura cel mult 25 de zile. Revenirea persoanelor asistate în centru va fi permisă doar după eliminarea infestării și igienizarea completă a spațiilor, informează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea.

Distribuie articolul