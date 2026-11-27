Toți beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență I Odobești au fost mutați temporar în alte servicii sociale, după ce în clădire a fost constatat un focar de ploșnițe. Autoritățile au început un amplu proces de dezinsecție, care ar putea dura cel mult 25 de zile. Revenirea persoanelor asistate în centru va fi permisă doar după eliminarea infestării și igienizarea completă a spațiilor, informează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea.
Potrivit reprezentanților Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea, măsura relocării a fost luată în urma vizitei Consiliului de Monitorizare și a controlului efectuat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, în data de 29 octombrie. În acest context, DGASPC Vrancea a elaborat un plan de relocare de urgență a beneficiarilor și a solicitat sprijinul Consiliului Județean Vrancea.
Transferul persoanelor asistate a fost aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vrancea nr. 48/2026, fiind necesar pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a tratamentului împotriva ploșnițelor în întreaga clădire.
Intervenția de dezinsecție a început pe 26 noiembrie și se desfășoară în trei etape. Potrivit comunicatului DGASPC Vrancea, tratamentele sunt realizate de personal autorizat, cu produse biocide avizate.
Ce se întâmplă cu beneficiarii relocați
Pe toată perioada desfășurării intervenției, accesul în spațiile supuse tratamentului va fi restricționat. În paralel, echipele DGASPC Vrancea vor monitoriza permanent situația persoanelor relocate, pentru a asigura continuitatea serviciilor de îngrijire.
Reprezentanții instituției precizează că verificările interne au indicat o stare generală bună a persoanelor examinate. De asemenea, beneficiarii s-au declarat mulțumiți de condițiile de cazare din centrele sociale în care au fost transferați.
Revenirea în Centrul de Îngrijire și Asistență I Odobești nu se va face automat la încheierea celor 25 de zile, ci numai după îndeplinirea tuturor condițiilor de siguranță.
DGASPC Vrancea a anunțat că va informa în continuare publicul cu privire la evoluția intervenției și că va asigura serviciile de îngrijire necesare tuturor beneficiarilor pe întreaga perioadă a relocării.