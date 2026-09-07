Aproape trei milioane de elevi se întorc la școală. Structura completă, vacanțele și noutățile pentru elevi

Vacanța de vară s-a terminat. Astăzi, luni, 7 septembrie 2026, aproape trei milioane de elevi din România își reiau locul în bănci și dau startul oficial anului școlar 2026-2027, potrivit ordinului privind structura anului școlar, publicat de Ministerul Educației și Cercetării în Monitorul Oficial.
Astăzi începe oficial anul școlar 2026-2027
Cursurile din anul școlar 2026-2027 debutează astăzi, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027, însumând 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Data de start este comună tuturor ciclurilor de învățământ, de la clasa pregătitoare până la liceu, însă, așa cum se întâmplă în fiecare an, câteva categorii de elevi au un calendar ușor diferit la final de an: clasele a VIII-a încheie cursurile pe 11 iunie 2027, iar clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă termină mai devreme, pe 4 iunie 2027, pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale. Elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional, care au și stagii de practică, rămân la cursuri până pe 25 iunie 2027, an școlar cu 37 de săptămâni.
Structura anului școlar 2026-2027: module de cursuri și vacanțe
Ca și în ultimii ani, anul școlar este împărțit în cinci module de cursuri, separate de vacanțe. Calendarul complet al vacanțelor pentru anul școlar 2026-2027 arată astfel:
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027
Vacanța mobilă (de schi/intersemestrială): o săptămână, stabilită de fiecare inspectorat școlar județean într-un interval extins, între 15 februarie și 7 martie 2027
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027
Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027
O noutate a acestui calendar este că Ministerul Educației a lărgit, la cererea părinților și a cadrelor didactice exprimată în consultarea publică, intervalul din care inspectoratele județene pot alege săptămâna de vacanță mobilă, de la două la trei opțiuni posibile. Fiecare unitate de învățământ are obligația de a comunica părinților calendarul detaliat, adaptat la nivel local, până la 1 aprilie 2026.
Cea mai importantă noutate: programă nouă pentru clasa a IX-a
Dincolo de datele calendaristice, anul școlar care începe acum aduce o schimbare de fond pentru liceu. Elevii care intră în clasa a IX-a în toamna lui 2026 sunt primii care vor studia după noile programe școlare pentru liceu, revizuite după aproape două decenii. Schimbarea se aplică gradual: doar generația de clasa a IX-a va parcurge noua curriculă, în timp ce elevii din clasele X-XII continuă să învețe după programele mai vechi, până când reforma va ajunge, an de an, la fiecare nivel de liceu.
Este o schimbare pe care părinții elevilor de gimnaziu care se pregătesc de admiterea la liceu ar trebui să o urmărească îndeaproape, întrucât poate influența atât conținutul materiilor, cât și modul de evaluare din primii ani de liceu.
Școala Altfel și Săptămâna Verde, programe menținute și în acest an
Ministerul Educației a păstrat și pentru anul școlar 2026-2027 cele două programe naționale devenite deja tradiție: „Școala Altfel" și „Săptămâna Verde". Ambele se vor desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiecare unitate de învățământ alegând o săptămână formată din cinci zile lucrătoare consecutive pentru derularea activităților. Scopul declarat al acestor programe rămâne același: să creeze cadrul pentru activități educative nonformale, care îmbină teoria de la clasă cu aplicații practice din viața de zi cu zi, de la excursii tematice și proiecte de mediu, până la ateliere și vizite educaționale.
Cum trec copiii mai ușor peste prima zi de școală
Revenirea la cursuri după o vară lungă poate fi o provocare atât pentru elevi, cât și pentru părinți, mai ales în primele zile, când rutina de somn și programul zilnic încă nu s-au reașezat. Specialiștii în educație recomandă reglarea treptată a orelor de somn în următoarele zile, astfel încât copilul să se trezească dimineața fără dificultate, dar și reintroducerea graduală a disciplinei temelor și a cititului. La fel de important este ca astăzi, prima zi de școală, să fie tratată cu calm și optimism, fără presiune suplimentară — mai ales pentru cei aflați la început de ciclu școlar, clasa pregătitoare, clasa a V-a sau clasa a IX-a, pentru care 7 septembrie înseamnă și adaptarea la un colectiv și un mediu complet noi.