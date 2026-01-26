Accident în Baia Mare: un agent de poliție, rănit după ce autospeciala aflată în misiune a fost lovită într-o intersecție

Autospeciala aflată în misiune a fost lovită într-o intersecție

Un polițist a fost rănit luni seară, în municipiul Baia Mare, după ce autospeciala în care se afla, aflată în misiune și circulând cu semnalele luminoase și acustice pornite, a fost implicată într-un accident rutier într-o intersecție intens circulată.

Incidentul s-a produs la intersecția bulevardului Regele Mihai I cu bulevardul Unirii. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, autospeciala se deplasa în regim prioritar când a fost lovită de un autoturism al cărui șofer nu ar fi acordat prioritate de trecere.

În urma impactului au fost înregistrate pagube materiale, iar un agent de poliție aflat în autospecială a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a precizat că ambii conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Pe numele șoferului vinovat a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.