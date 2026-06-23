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Sanatate· 1 min citire
Focar hantavirus. Toți pasagerii americani de pe nava MV Hondius au încheiat carantina
Navă croazieră / Arhivă foto
Publicat23 iun. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net
Cei 18 pasageri rezidenți în SUA care au călătorit pe nava de croazieră MV Hondius, implicată într-un focar de hantavirus, au părăsit Unitatea Națională de Carantină din Nebraska după finalizarea perioadei de monitorizare, a anunțat Centrul Medical al Universității din Nebraska.
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