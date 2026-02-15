Trei tineri cu infarct miocardic acut, în doar cinci ore la UPU Focșani. Mobilizare fără precedent a ambulanțelor din patru județe

O situație critică a pus la încercare, în acest weekend, echipele medicale de la Spitalul Județean de Urgență Focșani. Într-un interval de numai cinci ore, trei pacienți tineri au ajuns în Unitatea de Primiri Urgențe cu infarct miocardic acut (IMA), o urgență majoră care necesită intervenție rapidă și transfer către centre specializate. Medicul Nicoleta Stoica a relatat, într-o postare publică, momentele tensionate trăite în gardă. „Știu. E sâmbătă seara, dar nu pot să trec peste asta dacă nu împărtășesc și cu voi. Chiar nu pot. Ieri, într-un interval de 5 ore, în UPU au ajuns 3 pacienți cu IMA. Tineri. O provocare pentru toți cei implicați”, a transmis aceasta.Potrivit medicului, cheia gestionării cu succes a cazurilor a fost mobilizarea rapidă a unei echipe interjudețene. Medicul cardiolog de gardă a reușit să obțină în timp util avizele pentru transferul pacienților către centre universitare din Iași și București, unde aceștia pot beneficia de proceduri intervenționale specifice.Primul pacient a fost preluat de un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea. Situația s-a complicat însă odată cu apariția celui de-al doilea caz, în condițiile în care singurul medic disponibil plecase deja în misiune. Sprijinul a venit prompt din partea Serviciul de Ambulanță Județean Galați.Când și al treilea pacient a fost diagnosticat cu infarct, presiunea a atins cote maxime. „Vă rog, găsiți-mi o mașină și un medic! Vă rog!”, a fost apelul disperat, redat de medicul vrâncean. Răspunsul nu a întârziat să apară. „Venim noi, doamna doctor. Nu vă lăsăm!”, au transmis reprezentanții Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui. Ulterior, și Serviciul de Ambulanță Județean Brăila s-a alăturat intervenției.Astfel, prin colaborarea ambulanțelor din Vrancea, Galați, Vaslui și Brăila, cei trei pacienți au fost stabilizați și transferați în siguranță către centrele medicale specializate.„Imposibilul a devenit posibil. Am simțit cum o mână de oameni am format o mare echipă interjudețeană. Iar cheia au reprezentat-o inimoasele noastre colege din Dispeceratul SAJ VN”, a mai transmis medicul Nicoleta Stoica.Incidentul scoate în evidență nu doar presiunea constantă din sistemul de urgență, ci și solidaritatea și cooperarea dintre structurile medicale din regiune, într-un moment în care fiecare minut a făcut diferența dintre viață și moarte.