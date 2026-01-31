Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Focșani a rămas fără linie de gardă în ceea ce privește medicii cardiologi

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Focșani, cea mai mare unitate medicală din județul Vrancea, a rămas fără medici cardiologi care să asigure linia de gardă. Situația este una critică, în condițiile în care spitalul deservește peste 200.000 de locuitori din întreg județul.Criza de personal de la Secția Cardiologie se va accentua începând cu data de 1 februarie, când unul dintre medicii cardiologi va părăsi unitatea sanitară pentru a-și reîntregi familia într-un alt județ. În același timp, o altă doctoriță, aflată într-o sarcină cu risc crescut, este nevoită să intre în concediu medical, ceea ce face imposibilă asigurarea gărzilor. În lipsa medicilor cardiologi de gardă, pacienții cu urgențe cardiovasculare riscă să fie redirecționați către alte unități medicale din regiune, fapt ce poate duce la întârzieri periculoase în acordarea îngrijirilor de specialitate.Reprezentanții spitalului spun că au fost deja stabilite contacte cu centre universitare de profil, precum și cu Asociația Rezidenților de Cardiologie, în încercarea de a identifica medici dispuși să se relocheze în județul Vrancea. Până în acest moment, însă, nu a fost găsită o soluție concretă.Problema lipsei de cardiologi nu este una nouă. În anul 2025, posturile vacante de medic cardiolog au fost scoase la concurs, însă niciun candidat nu s-a înscris, iar acestea au rămas neocupate.Situația scoate din nou în evidență dificultățile cu care se confruntă sistemul medical din județ, în special în atragerea medicilor specialiști, și ridică semne de întrebare privind accesul pacienților la servicii medicale esențiale, într-un spital de importanță strategică pentru întreaga regiune.Mai ales că demersurile privind construirea unui nou spital județean la Focșani s-au blocat în ultimii 2 ani. (Cristi IRIMIA)