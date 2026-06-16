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Politica· 1 min citire
Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv
Zi decisivă pentru Guvernul Veștea
Publicat16 iun. 2026, 09:22
Sursărealitatea.net
Liderii UDMR se reunesc marți dimineață în Consiliul Permanent pentru a stabili dacă vor susține în continuare guvernul condus de Adrian Veștea. În paralel, PNL a anunțat că nu va sprijini Executivul și i-a cerut premierului să își depună mandatul până la ora 10.00.
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