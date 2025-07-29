Liderii Coaliției se reunesc la Guvern să discute despre măsurile care urmează să fie adoptate

Urmează o zi decisivă pentru al doilea pachet de măsuri fiscale! Mâine, liderii Coaliției se reunesc la Guvern să discute despre măsurile care urmează să fie adoptate luna viitoare și care au stârnit revolta primarilor din toată țara. Sunt tensiuni uriașe și pentru că social-democrații spun că nu se simt respectați în Coaliție din cauza lui Bolojan, care ia decizii de unul singur, fără să le comunice.

Ne așteptăm la tensiuni în Coaliție pentru că deja le-am văzut, inclusiv public. Au fost social-democrați care au spus foarte clar că nu se simt respectați în această Coaliție pentru că Bolojan ia toate deciziile de unul singur. I s-a reproșat acest lucru premierului de mai multe ori. De altfel, ne așteptăm să existe o discuție pe marginea acestei probleme.



Sursele Realitatea PLUS spun că deja i s-ar fi reproșat, inclusiv în privat, lui Ilie Bolojan din partea social-democraților că ar trebuie să comunice mai bine în această Coaliție și să se consulte cu partenerii înainte de a veni cu o decizie.



Ne așteptăm, totodată, și la o decizie finală în ceea ce privește forma celui de-a l doilea pachet de măsuri - cum va arăta și ce măsuri va cuprinde acest pachet.



Sunt tensiuni și pe această temă pentru că social-democrații nu sunt de acord, spre exemplu, cu acele tăieri de investiții, în special în plan local.



Sunt tensiun i și pe felul în care ar urma să fie adoptată acest al doilea pachet. Sursele menționate spun că, pe de o parte, Ilie Bolojan și Nicușor Dan insistă ca pachetul să fie adoptat ca un pachet unitar, tot odată, la începutul lunii august, adică într-un termen foarte scurt.



De cealaltă parte, PSD insistă ca el să fie împărțit în două părți. O primă parte care să cuprindă reforma companiilor și cea de-a doua, în care să intre toate celelalte probleme.