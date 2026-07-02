Viorel Cataramă: Ilie Bolojan se pregătește să guverneze, probabil până în 2028

Omul de afaceri Viorel Cataramă susține că scena politică din România se află într-un impas din care nu mai poate ieși pe cale obișnuită. Acesta afirmă că situația actuală confirmă previziunile pe care le făcea în urmă cu două luni și consideră că Ilie Bolojan are toate șansele să rămână la conducerea Guvernului pentru o perioadă îndelungată.
Invitat în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS, Cataramă a declarat că principalele partide politice se blochează reciproc, iar președintele Nicușor Dan ar fi impus condiții care fac imposibilă formarea unui nou Executiv.
„Am spus că Ilie Bolojan se pregătește să guverneze și asta s-a adeverit”
Viorel Cataramă a afirmat că a anticipat actuala evoluție politică încă din perioada moțiunii de cenzură.
„Dacă vă aduceți aminte, în emisiunea dumneavoastră, eu am spus, și cred că am fost primul care am spus, după moțiunea de cenzură și înainte de moțiunea de cenzură, că Ilie Bolojan, demis de Parlament, se pregătește să guverneze, probabil până în 2028, la viitoarele alegeri interimar, sau dacă nu, oricum o perioadă lungă de timp. Și ce am spus eu s-a adeverit. Astăzi îl avem, după două luni deja, pe domnul Ilie Bolojan prim-ministru interimar, cu perspectiva de a sta până la începutul lui septembrie, când nu se va întâmpla nimic.”
„În România nu se poate întâmpla nimic”
În opinia lui Cataramă, blocajul politic este total deoarece actorii politici care ar putea debloca situația sunt cei care o întrețin.
„Pentru că, așa cum am mai discutat aici, nu se poate întâmpla nimic în România, în condițiile în care principalii actori care ar putea face ceva, blochează. Primul care blochează este președintele României, care pune niște condiții.”
Acesta a mers mai departe și a afirmat că, în ultimele zile, Ilie Bolojan pare să fie cel care conduce de facto țara.
„Dar mi se pare că, sau mă rog, este că mie mi se pare că de câteva zile, Bolojan este președintele României. Indiferent cine este perceput ca fiind președintele României, singura persoană abilitată să dizolve Parlamentul este actualul președinte, Nicușor Dan.”
Cataramă spune că cele două condiții ale președintelui fac imposibilă formarea unui guvern
Omul de afaceri consideră că poziția șefului statului blochează orice posibilitate de negociere.
„Ori Nicușor Dan spune, pune două condiții care, cumulate, nu pot să ducă la formarea unui nou guvern. Ce spune? Fără alegeri anticipate și fără AUR. Adică, indiferent ce se întâmple, cele patru partide care au guvernat până în mai și care, sub o formă sau alta, guvernează și astăzi, trebuie să se înțeleagă.”
„PSD și PNL nu se pot înțelege”
Viorel Cataramă afirmă că actuala majoritate nu poate funcționa din cauza conflictelor dintre principalele partide.
„O altă certitudine este că PSD și PNL nu se pot înțelege. PSD se poate înțelege cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. PNL cu Ilie Bolojan nu se poate înțelege cu PSD. Și atunci nu se poate întâmpla nimic.”
Acesta susține că formațiunile politice sunt preocupate exclusiv de propriile interese.
„N-au niciun scop și nu vor să guverneze pentru nimeni, ci numai pentru ei și au orgolii și ambiții nemăsurate și nu-i interesează absolut nimic decât ca niciunul să nu poată guverna. Adică PNL-ul nu-i de acord cu PSD-ul, PSD-ul nu-i de acord cu Bolojan sau cu PNL Bolojan. Bun. Și atunci nu se poate face nimic. Indiferent cum ai lua-o, nu se poate face.”
„Au existat speranțe pentru un guvern Veștea”
Cataramă a spus că, la un moment dat, a existat posibilitatea formării unui alt Executiv, însă aceasta nu s-a concretizat.
„A fost o minimă speranță cu guvernul Veștea, care ar fi putut să treacă cu voturile AUR. Nu s-a întâmplat acest lucru. E clar că de aici încolo noi suntem într-un blocaj continuu.”
Cele două variante pe care le vede Viorel Cataramă
În opinia omului de afaceri, există doar două scenarii prin care actuala criză politică ar putea fi depășită.
„Din acest blocaj nu se poate ieși decât prin două direcții, că a treia nu mai există. Fie Nicușor Dan dizolvă Parlamentul și urmează alegeri anticipate.”
„A doua soluție este suspendarea președintelui”
În lipsa alegerilor anticipate, Viorel Cataramă spune că rămâne o singură variantă.
„Și atunci urmează a doua soluție, suspendarea președintelui. A anunțat George Simion că începe procedura. Da, dar e firească.”
Ce spune despre alegerile anticipate
Viorel Cataramă a comentat și pozițiile partidelor în privința unor eventuale alegeri anticipate, susținând că fiecare formațiune își face propriile calcule electorale.
„Eu mă duc un pic la declarațiile mai în spate, în care atât PNL-ul, cât și USR-ul, susțin alegeri anticipate, pentru că ei visează că ce spun boții și trolii în online reprezintă realitatea.”
El a continuat spunând că cele două partide speră să obțină împreună un rezultat mai bun decât în prezent.
„Deci ei cred că dacă merg în alegeri anticipate, blocul neomarxist progresist, PNL Bolojan, progresist USR, iau așa cum spun unii analiști, 25-30%. Împreună. Și atunci spun, mai bine decât acum.”