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Viorel Cataramă, acuzații incendiare la adresa lui Ilie Bolojan: Când va pleca de la putere, vor ieși la iveală afaceri suspecte

Viorel Cataramă și Ilie Bolojan

Viorel Cataramă și Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 08:05
Sursărealitatea.net

Viorel Cataramă lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan. Acesta susține că în momentul în care Ilie Bolojan și susținătorii săi progresiști pleacă de la putere, vor ieși la iveală afaceri suspecte de zeci de milioane de euro făcute de aceștia. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la "Culisele Statului Paralel", emisiune realizată de Anca Alexandrescu.

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