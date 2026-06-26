S-a terminat întâlnirea de la Cotroceni, dar fără niciun rezultat. Partidele nu au ajuns la o înțelegere

Consultările cruciale de la Palatul Cotroceni s-au încheiat în această seară cu un eșec răsunător. În ciuda ultimatumului dat de șeful statului, negocierile pentru formarea noului guvern s-au blocat complet, după ce liderii partidelor și-au menținut cu încăpățânare pozițiile inițiale.
Potrivit unor surse politice, într-o ultimă încercare disperată de a deblocat negocierile, președintele Nicușor Dan a cedat și a acceptat formula unei rotative guvernamentale, deși inițial o respinsese categoric. Strategia șefului statului era de a convinge coaliția formată din PNL, USR și UDMR să voteze noul Cabinet, propunând ca Partidul Social Democrat să preia conducerea Guvernului în prima fază, urmând ca dreapta să numească premierul începând cu anul 2027. Cu toate acestea, compromisul propus de președinte a fost refuzat, liderii politici neajungând la un acord nici în aceste condiții extreme.Surse politice de la vârful negocierilor au dezvăluit pentru, Realitatea Plus, că președintele Nicușor Dan a avut o reacție extrem de dură la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, pe care l-a amenințat direct cu publicarea unor înregistrări din discuțiile anterioare.
Război total în culise: Amenințarea cu înregistrările de la consultările „Tomac”
Conform surselor, în timpul discuțiilor aprinse de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan i-ar fi transmis explicit lui Ilie Bolojan că ia în calcul în mod serios să facă publice înregistrările audio ale convorbirilor de la consultările purtate anterior pentru desemnarea lui Eugen Tomac.
Miza acestei amenințări este uriașă: în acele discuții confidențiale, când se negocia o formulă de guvern tehnocrat, Ilie Bolojan s-ar fi angajat ferm în fața șefului statului că PNL va vota acel executiv. Ulterior, liderul liberal s-a răzgândit brusc și a ieșit public declarând exact contrariul, respectiv că nu susține proiectul.
Aceleași surse susțin că președintele l-a acuzat pe Bolojan de duplicitate și în criza actuală: șeful PNL și-ar fi dat inițial cuvântul că este de acord cu pactul politic propus de Cotroceni, ca ulterior să își schimbe radical poziția, venind la discuții cu noi pretenții legate de o rotativă guvernamentală.
Blocaj matematic: Dreapta vrea rotativă cu Mureșan, PSD cere Guvern monocolor
La consultările eșuate de astăzi au participat liderii vechii coaliții: Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Ilie Bolojan (PNL). Niciuna dintre tabere nu a cedat un milimetru în fața președintelui:
Blocul de Dreapta (PNL și USR): Insistă pe varianta unui guvern minoritar de dreapta (PNL-USR-UDMR) condus de Siegfried Mureșan. Singurul compromis acceptat de PNL ar fi o formulă de guvernare prin rotație.
Partidul Social Democrat (PSD): Sorin Grindeanu a respins categoric orice alianță și a menținut o poziție fermă, cerând un guvern monocolor PSD.
Din cauza acestor viziuni total divergente, negocierile s-au închis fără nicio concluzie. Timpul funcționează acum în detrimentul partidelor, în condițiile în care președintele Nicușor Dan urmează să plece mâine din țară, iar România rămâne fără un premier desemnat.