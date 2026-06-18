Politica· 2 min citire

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ieșirea de la DNA: „Nu am nimic de ascuns”

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 17:14

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la ieșirea din sediul DNA, că nu are nimic de ascuns și că este convins de nevinovăția sa. Edilul susține că își va continua activitatea la Primăria Generală și va coopera cu anchetatorii pe parcursul procedurilor judiciare.

Ciprian Ciucu a făcut primele declarații după audierea sa la Direcția Națională Anticorupție, afirmând că are încredere că ancheta va clarifica situația și că adevărul va ieși la iveală.

Primarul Capitalei a transmis că nu are motive să ascundă nimic și că respinge acuzațiile care îi sunt aduse. Totodată, acesta a recunoscut că procedurile judiciare care urmează îi vor afecta imaginea publică pentru o perioadă îndelungată.

„Sunt nevinovat și sunt convins că acest proces va demonstra acest lucru. Am văzut acuzațiile formulate și urmează ca procurorii să comunice detalii despre dosar. La momentul potrivit voi face și eu precizări”, a declarat Ciucu.

Edilul a subliniat că, indiferent de evoluția cazului, intenționează să își continue mandatul și să rămână concentrat pe administrarea Capitalei.

„Probabil că voi purta această povară publică un an, doi sau poate chiar mai mult. Cu toate acestea, îmi voi face treaba în continuare și voi trata mandatul ca și cum această situație nu există. Prioritatea mea rămâne Bucureștiul și proiectele orașului”, a afirmat acesta.

Ciprian Ciucu a precizat că va colabora cu organele judiciare pe tot parcursul anchetei, însă a evitat să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști cu privire la eventuale măsuri preventive sau la persoanele implicate în dosar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ciprian ciucuDNA

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe