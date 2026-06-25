Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan: miza ascunsă din negocierile pentru guvern

Publicat 25 iun. 2026, 09:20 Sursă Realitatea.net

Senatorul Ninel Peia, din grupul parlamentar PACE Întâi România, a lansat acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan în cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS. Acesta a susținut că negocierile pentru formarea noului guvern sunt influențate de interese care depășesc cadrul politic obișnuit și a criticat atât USR, cât și conducerea PNL.

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