Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 18:22

Președintele Nicușor Dan a explicat decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că a ales varianta pe care o consideră cea mai probabilă pentru a obține susținerea Parlamentului și pentru a debloca situația politică.

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