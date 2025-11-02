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LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” - VIDEO

LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” - VIDEO

LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” - VIDEO

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 2 nov. 2025, 17:38

Luis Lazarus demască atacurile orchestrate la televiziunea aservită după ce a spus că o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

Mărturii bombă în exclusivitate la Realitatea PLUS. Luis Lazarus demască atacurile orchestrate la televiziunea aservită după ce a spus că o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Campania împotrva sa a început după ce a anunțat public că va face o sedință pentru a cere formațiunii politice pe care o conduce să acorde sprinin candidaturii jurnaliste.

Invitat în emisiunea lui Claudiu Giugrea, „Tunurile pe politice”, Luis Lazarus a relatat dialogul pe care l-a purtat cu oamenii din televiziunea fugarului Ghiță, după ce au început atacurile la adresa sa. Europarlamentarul suveranist a relatat că i s-ar fi „reproșat” faptul că o sprijină pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primărie, în loc să se ocupe de propria sa ascensiune politică.

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