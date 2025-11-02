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Politica· 1 min citire
LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” - VIDEO
LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” - VIDEO
Luis Lazarus demască atacurile orchestrate la televiziunea aservită după ce a spus că o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
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