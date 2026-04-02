Donald Trump anunță „aproape îndeplinite” obiectivele în conflictul cu Iranul VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara, într-un discurs televizat, că armata americană este aproape de îndeplinirea obiectivelor stabilite în războiul cu Iranul, afirmând că Republica Islamică este „practic decimată”, fără a oferi însă un calendar clar pentru încheierea conflictului.

„În această seară, am plăcerea să spun că aceste obiective strategice esențiale sunt pe cale de a fi îndeplinite”, a declarat liderul de la Casa Albă.

„Vom duce treaba la bun sfârșit și o vom face foarte repede. Suntem foarte aproape”, a mai spus președintele american. El nu a oferit un calendar clar pentru finalul războiului – un lucru așteptat de americani și de întreaga lume. Iar discursul nu a avut un efect pozitiv.

Acțiunile au scăzut, iar prețurile petrolului au crescut brusc după intervenția lui Trump, investitorii fiind dezamăgiți de faptul că președintele nu a oferit o strategie mai clară pentru încheierea rapidă a conflictului.

Trump și consilierii săi au oferit explicații și termene diferite pentru finalizarea conflictului, care se află acum în a cincea săptămână. SUA pregătesc noi atacuri, în paralel cu discuțiile: „Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră”

În vreme ce a asigurat că Iranul fost decimat, el a adăugat în același timp că SUA vor continua să lovească ținte din Republica Islamică în următoarele două-trei săptămâni.

„Îi vom lovi extrem de tare în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră, acolo unde le este locul”, a declarat Trump.

Președintele a sugerat chiar o posibilă escaladare, în condițiile unui eșec al negocierilor.

„Între timp, discuțiile continuă. Noul grup este mai puțin radical și mult mai rezonabil. Totuși, dacă în această perioadă nu se ajunge la un acord, avem în vedere ținte cheie”, a spus el.

Miercuri, Iranul a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia conducerea sa ar fi cerut un armistițiu, calificând declarația președintelui american drept „falsă” și „nefondată”.

Teheranul a afirmat în repetate rânduri că nu există negocieri în curs pentru a pune capăt războiului.