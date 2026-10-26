Călin Georgescu, la Tribunalul București. Magistrații decid dacă mențin măsura arestului
Călin Georgescu / Inquam Photos / George Călin
Călin Georgescu ajunge la Tribunalul București pe 26 octombrie. Magistrații analizează cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv cu 30 de zile.
Călin Georgescu ajunge luni, 26 octombrie, în fața magistraților de la Tribunalul București, unde va fi analizată solicitarea procurorilor DIICOT privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul reclamat este estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Ședința de judecată este programată pentru ora 11:00. Instanța urmează să decidă dacă măsura preventivă va fi prelungită, în condițiile în care procurorii solicită menținerea lui Georgescu în arest pe durata continuării anchetei.
Cazul revine în atenția magistraților după ce, vineri, 23 octombrie, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Astfel, Georgescu a rămas în arest, iar acum instanța trebuie să analizeze noua solicitare a procurorilor.
De ce solicită DIICOT prelungirea arestului preventiv
Procurorii DIICOT cer prelungirea măsurii preventive cu încă 30 de zile în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru presupuse fapte de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.
Ancheta vizează o presupusă schemă prin care un om de afaceri ar fi fost convins să transfere sume importante de bani, în schimbul promisiunii că ar putea obține o finanțare bancară de milioane de euro.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro. Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați drept garanție pentru obținerea unui credit care, în cele din urmă, nu ar mai fi fost acordat.
Solicitarea de prelungire a arestului preventiv va fi analizată de judecător, care trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru menținerea acestei măsuri.
Acuzațiile formulate în dosar nu reprezintă o condamnare, iar răspunderea penală trebuie stabilită de instanțele competente, în condițiile legii.
Cum ar fi fost obținut prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro
Potrivit informațiilor din dosar, ancheta vizează promisiunea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro pentru un om de afaceri român.
Conform procurorilor, persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro, sumă prezentată drept garanție necesară pentru acordarea creditului. Ulterior, aceasta ar fi fost determinată să mai transfere 100.000 de euro, în contextul promisiunii că finanțarea ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro.
Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar omul de afaceri ar fi reclamat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
În dosar sunt vizați Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian. Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi acționat coordonat pentru obținerea unor foloase patrimoniale necuvenite.
Aceste împrejurări fac obiectul cercetărilor penale, iar acuzațiile trebuie prezentate ca susțineri ale procurorilor, nu ca fapte stabilite definitiv de o instanță.
Curtea de Apel București a respins cererea de arest la domiciliu
Situația juridică a lui Călin Georgescu a fost analizată și săptămâna trecută, după ce Tribunalul București admisese, pe 13 octombrie, cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.
Vineri, 23 octombrie, instanța superioară a respins definitiv solicitarea de înlocuire a măsurii preventive. În consecință, Georgescu a rămas în arest preventiv.
Hotărârea a venit după ce judecătorii au analizat contestația procurorilor împotriva soluției Tribunalului București.
În acest context, ședința de luni are o miză distinctă: magistrații trebuie să se pronunțe asupra cererii de prelungire a arestului preventiv pentru încă 30 de zile, nu doar asupra solicitării anterioare de plasare în arest la domiciliu.
Conturile și vila lui Călin Georgescu, sub sechestru
În cadrul anchetei, procurorii au dispus și măsuri asigurătorii asupra unor bunuri asociate fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Potrivit informațiilor publicate de presă, DIICOT a instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, fusese instituit sechestru și asupra vilei acestuia din Mogoșoaia.
Măsurile asigurătorii au rolul de a proteja eventualele interese patrimoniale legate de dosar și de a permite aplicarea dispozițiilor legale în cazul în care prejudiciul va fi stabilit de autoritățile judiciare.
Instituirea sechestrului nu echivalează cu o condamnare și nici nu stabilește, prin ea însăși, vinovăția persoanei vizate.
Ce urmează pentru Călin Georgescu
Ședința de la Tribunalul București este programată luni, 26 octombrie, de la ora 11:00. Magistrații vor analiza solicitarea DIICOT privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile.
În funcție de soluția pronunțată, măsura preventivă poate fi menținută sau instanța poate dispune o altă soluție în limitele prevăzute de lege.
Decizia este importantă pentru desfășurarea anchetei, însă nu reprezintă o hotărâre definitivă asupra acuzațiilor din dosar. Cercetările penale continuă, iar vinovăția poate fi stabilită numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
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