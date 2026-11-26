Publicat 26 nov. 2026, 07:37 Actualizat 26 nov. 2026, 07:38 Sursă realitatea.net

Ministrul Sănătății a spus, la Realitatea PLUS, că regretă că mesajul său inițial, transmis în legătură cu lipsa medicamentelor pentru pacienții oncologici, a fost perceput ca lipsit de empatie. Alexandru Rogobete a vorbit și despre contribuțiile la sănătate, accesul persoanelor neasigurate la tratamente și măsurile privind concediile medicale.

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