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Economie· 1 min citire
Autostrada Moldovei. 30 de kilometri între Bacău și Roman s-ar putea deschide anul acesta
FOTO: Captură DRDP
Publicat25 nov. 2026, 10:19
SursăȘtiri Botoșani
Secțiunea Autostrăzii Moldovei (A7) dintre Bacău și Roman, cu o lungime de 30 de kilometri, va fi deschisă circulației în cursul acestui an. Restul tronsonului până la Pașcani urmează să fie finalizat în prima parte a anului viitor.
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