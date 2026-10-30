62% dintre români vor să scape de datoriile la bancă înainte de termen
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62% dintre românii cu credite ipotecare speră să achite împrumuturile înainte de termen. România depășește semnificativ media europeană.
Românii care au credite ipotecare sunt printre cei mai optimiști europeni în privința rambursării împrumuturilor înainte de scadență. Aproximativ 62% dintre cei care au un credit pentru locuință se așteaptă să îl achite anticipat, un procent de peste două ori mai mare decât media europeană, de 25%. Datele apar într-un studiu realizat de Re/Max Europe și arată că, deși românii își doresc să devină proprietari, presiunea ratelor și a cheltuielilor cu locuința rămâne ridicată.
Românii vor să achite creditele ipotecare înainte de termen
Dorința de a scăpa cât mai repede de datoriile către bănci este puternică în rândul românilor care au contractat împrumuturi pentru cumpărarea unei locuințe.
Potrivit studiului Re/Max Europe privind tendințele locative din 2026, aproximativ 62% dintre românii cu credite ipotecare consideră că vor reuși să își ramburseze împrumuturile înainte de termenul stabilit în contract.
Procentul plasează România pe primul loc între țările europene analizate la acest capitol. Diferența față de media europeană este considerabilă: doar 25% dintre respondenții din Europa se așteaptă să își achite anticipat creditul ipotecar.
Datele reflectă preocuparea românilor pentru siguranța financiară și dorința de a elimina cât mai repede obligațiile față de bănci.
Răzvan Cuc, președintele Re/Max România, consideră că această tendință este legată inclusiv de experiența ultimilor ani, când creșterea dobânzilor și modificarea ratelor lunare au pus presiune asupra bugetelor familiilor.
Pentru mulți proprietari, locuința reprezintă cea mai importantă investiție, iar achitarea creditului este un obiectiv financiar major.
77% dintre români locuiesc în propria casă
Cercetarea evidențiază și atașamentul ridicat al românilor față de proprietatea imobiliară.
Aproximativ 77% dintre respondenți declară că dețin locuința în care trăiesc, România aflându-se printre țările europene cu cele mai ridicate procente de proprietari.
Mai mult, 68% dintre cei care au propria locuință consideră că aceasta este casa în care intenționează să rămână pe termen lung.
Datele arată că proprietatea este percepută nu doar ca o investiție, ci și ca o formă de stabilitate și siguranță pentru familie.
În același timp, jumătate dintre români se declară optimiști în privința evoluției pieței imobiliare, procent cu 16 puncte procentuale peste media europeană.
Cu toate acestea, optimismul nu înseamnă că locuirea a devenit mai accesibilă.
Ratele, întreaga povară a cheltuielilor și costurile locuirii apasă asupra bugetelor
Chiar dacă România înregistrează un procent ridicat de proprietari, cheltuielile asociate locuinței continuă să reprezinte o provocare pentru numeroase familii.
Conform studiului, doar 44% dintre români spun că se simt confortabil cu actualele costuri ale locuirii.
Pentru persoanele care au credite ipotecare, plata ratelor lunare, dobânzile și cheltuielile de întreținere pot limita posibilitatea de a economisi sau de a face alte investiții.
Acesta este unul dintre motivele pentru care rambursarea anticipată a creditului reprezintă un obiectiv important pentru o mare parte dintre proprietari.
Achitarea mai rapidă a împrumutului poate însemna eliminarea obligațiilor față de bancă și reducerea perioadei în care familia este expusă fluctuațiilor dobânzilor.
Totuși, posibilitatea rambursării anticipate depinde de veniturile disponibile, de economii și de condițiile fiecărui contract de credit.
Aproape jumătate dintre românii fără locuință vor să devină proprietari
Pentru cei care nu au reușit încă să cumpere o locuință, accesul la proprietate rămâne o prioritate.
Studiul arată că 47% dintre românii care nu dețin o casă sau un apartament își doresc să cumpere o proprietate.
În schimb, 26% consideră că nu vor reuși niciodată să devină proprietari, în principal din cauza dificultăților financiare și a costurilor ridicate de pe piața imobiliară.
Un alt rezultat relevant este că 17% dintre respondenții fără locuință proprie au luat în calcul emigrarea, ca alternativă la cheltuielile tot mai mari asociate locuirii.
Accesul la prima locuință rămâne, astfel, una dintre cele mai importante provocări pentru tineri și pentru persoanele cu venituri limitate.
Potrivit lui Răzvan Cuc, piața are nevoie atât de soluții de finanțare mai accesibile, cât și de o ofertă mai consistentă de locuințe la prețuri potrivite pentru tineri.
72% dintre europenii fără locuință au amânat decizii importante din cauza costurilor
Problemele legate de locuire nu se limitează la România. La nivel european, prețurile locuințelor și cheltuielile asociate acestora influențează inclusiv deciziile personale și planurile de viitor.
Potrivit cercetării, 72% dintre adulții europeni care nu dețin o proprietate au amânat cel puțin o decizie importantă din cauza costurilor locative.
Printre deciziile amânate se numără căsătoria, nașterea unui copil, continuarea studiilor sau schimbarea locului de muncă.
Pentru a face față cheltuielilor, 41% dintre respondenți au redus bugetul alocat vacanțelor, în timp ce 39% au diminuat sumele cheltuite pentru ieșiri și activități recreative.
Presiunea financiară se resimte inclusiv în viața de cuplu. Aproximativ 23% dintre europeni spun că au rămas într-o relație mai mult decât și-ar fi dorit deoarece nu și-au permis să locuiască separat.
În rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, procentul ajunge la 34%.
De asemenea, 21% dintre persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani, care nu dețin o locuință, au amânat decizia de a avea copii din cauza dificultăților financiare.
Studiu european realizat în 24 de țări
Datele provin din studiul Re/Max Europe privind tendințele locative în 2026, realizat de Kantar Public în luna iulie.
Cercetarea a inclus peste 22.000 de adulți din 24 de țări europene și a analizat mai multe aspecte: deținerea unei locuințe, accesul la proprietate, presiunea cheltuielilor locative și perspectivele pieței imobiliare.
Concluziile arată că românii au un atașament puternic față de proprietate și un nivel ridicat de încredere în posibilitatea de a-și achita anticipat creditele ipotecare.
În același timp, costurile locuirii continuă să reprezinte o problemă, mai ales pentru cei care încearcă să cumpere prima locuință.
Astfel, deși România se remarcă prin procentul ridicat al proprietarilor și prin optimismul celor care au credite ipotecare, accesul la o locuință rămâne o provocare pentru o parte importantă a populației.
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