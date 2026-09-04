Preț record la benzină. Litrul a ajuns la 9,70 lei, în timp ce motorina s-a ieftinit

Prețul benzinei a ajuns la un nou nivel ridicat, iar în unele benzinării litrul de benzină 95 costă 9,70 lei. În același timp, motorina s-a ieftinit după reducerea accizei, însă în multe stații rămâne în jurul pragului de 10 lei pe litru, conform Realitatea PLUS.
Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor. În timp ce motorina s-a ieftinit după reducerea accizei, benzina a mers în direcția opusă și a ajuns la un nou nivel ridicat. În unele benzinării, litrul de benzină 95 este vândut cu 9,70 lei. Diferența dintre cele două tipuri de carburant devine tot mai vizibilă la pompă. Motorina a înregistrat o scădere după măsurile luate de Guvern, în timp ce benzina s-a scumpit chiar și cu 10 bani pe litru într-o singură zi în anumite stații.
Benzina a ajuns la 9,70 lei pe litru
În unele benzinării, benzina 95 a ajuns la un preț de 9,70 lei pe litru, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în această perioadă.
Motorina s-a ieftinit cu circa 20 de bani după o nouă reducere a accizei, de la 1 septembrie
Creșterea vine într-un moment în care șoferii sperau la o temperare a prețurilor carburanților. În locul unei scăderi, benzina s-a scumpit în anumite stații cu aproximativ 10 bani pe litru de la o zi la alta. La un rezervor de 50 de litri, un preț de 9,70 lei pe litru înseamnă un cost de aproximativ 485 de lei pentru un plin. Pentru șoferii care alimentează frecvent, diferențele de câțiva bani sau zeci de bani pe litru se resimt rapid în buget.
Motorina s-a ieftinit după reducerea accizei
În cazul motorinei, evoluția este diferită. După reducerea accizei, prețul a scăzut cu aproximativ 15 bani pe litru, iar în unele stații motorina standard a coborât din nou sub pragul de 10 lei.
Totuși, prețurile diferă de la o benzinărie la alta, iar în multe stații litrul de motorină continuă să coste peste 10 lei.
La una dintre benzinăriile verificate, motorina standard era afișată la 10,16 lei pe litru, iar varianta premium ajungea la 10,97 lei pe litru.
Cât costă benzina și motorina la pompă
Prețurile afișate la una dintre stațiile de alimentare arată diferențele dintre carburanții standard și variantele premium.
Dieselul era vândut cu 10,16 lei pe litru, iar MaxxMotion Diesel ajungea la 10,97 lei pe litru.
În cazul benzinei, MaxxMotion 95 costa 9,70 lei pe litru, în timp ce MaxxMotion 100plus era afișată la 10,27 lei pe litru.
Astfel, mai multe sortimente de carburant se află deja peste pragul de 10 lei pe litru, în timp ce benzina 95 se apropie tot mai mult de acest nivel.
Șoferii speră la noi ieftiniri
Creșterea prețului benzinei este resimțită direct de șoferi, mai ales de cei care folosesc zilnic mașina și sunt nevoiți să alimenteze frecvent. Oamenii speră ca prețurile să înceapă să scadă în următoarele zile, după ce motorina a dat primele semne de ieftinire în urma reducerii accizei.