Economie· 1 min citire

Facturi mai mari, după o vară de criză energetică. Bolojan pasează populației nota de plată pentru importurile costisitoare

Facturi mai mari la energie

Facturi mai mari la energie

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 11:03
Actualizat4 aug. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net

Facturile la electricitate ar putea crește din această toamnă, în timp ce tot mai mulți români se luptă deja cu prețurile mari. Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că energia importată în orele de consum maxim ar putea influența sumele plătite de populație, conform Realitatea PLUS.

România are în fiecare seară, între orele 19:00 și 23:00, un deficit important de energie.

În acest interval, țara este obligată să cumpere electricitate din import la prețuri mai mari. Bolojan susține că aceste costuri ar putea apărea în facturile consumatorilor.

El spune însă că tarifele nu ar trebui să crească foarte mult. Chiar și așa, pentru mulți români facturile sunt deja mai mari cu până la 100 de lei. Orice nouă scumpire va pune și mai multă presiune pe bugetele oamenilor.

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