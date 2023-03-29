DOSAR bombă pierdut la AVAS - HOȚIA pusă la cale pentru privatizarea Petrom: Ce sfori a tras OMV în timpul lui Năstase - Dezvăluiri exclusive

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Culisele statului paralel - ediție explozivă. Anca Alexandrescu a prezentat, marți seară, în exclusivitate, celebrul document din 2007 și cum s-au pierdut cele 4.700 de file cu dosarele de privatizare Petrom și ce informații-bombă conțin. Mai mult, fostul ambasador la Londra Dan Ghibernea a relatat, în premieră, cum a tras sforile OMV la privatizarea SNP Petrom în timpul mandatului lui Adrian Năstase în fruntea Guvernului și cum a fost dat „pe nimic”.