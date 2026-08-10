Cum a pierdut România 200 de milioane de euro din PNRR. Mutarea ciudată a lui Ilie Bolojan

Mutare neașteptată din partea lui Ilie Bolojan după greșeala care a privat țara de o sumă uriașă de bani în primăvara acestui an! Reamintim că România a rămas fără aproape 200 de milioane de euro după ce Comisia Europeană a considerat neîndeplinit jalonul PNRR privind operaționalizarea AMEPIP, agenția care ar trebui să supravegheze companiile de stat, conform Realitatea PLUS.
La acest rezultat a contribuit inclusiv înființarea de către Oana Gheorghiu a unui comitet interministerial care a dublat atribuțiile AMEPIP și i-a diminuat rolul. Surprinzător, Guvernul încearcă acum, mult prea târziu, să consolideze instituția, asta chiar dacă oficialii de la Bruxelles au tăiat o parte din bani. Am cerut puncte de vedere de la premierul Ilie Bolojan și de la vicepremierul Oana Gheorghiu, dar până la această oră nu am primit un răspuns.
În luna aprilie a acestui an, Comisia Europeană a anunțat că România a rămas fără suma de 198,2 milioane de euro, aferentă jalonului 440 din Programul Național de Redresare și Reziliență. În 2025 fuseseră suspendate 330 de milioane de euro pentru acest jalon, însă o parte din bani, 132 de milioane de euro, au fost recuperați. „Vă aduc aminte că reforma aceasta legată de AMEPIP trebuia să fie făcută cu mulți ani în urmă. Deci suntem acum într-o situație în care cred că expresia clasică este «îngrășăm porcul în ajun» sau ceva de genul acesta”, a declarat Dragoș Pîslaru.
Jalonul 440 viza operaționalizarea AMEPIP, agenție responsabilă cu monitorizarea și evaluarea performanței companiilor de stat. În decizia din aprilie 2026, Comisia arăta că AMEPIP avea 70 din 92 de posturi ocupate, dar 22 rămâneau vacante. În plus, o bună parte dintre posturile ocupate erau acoperite prin detașări temporare. Așadar, Bruxellesul a concluzionat că agenția nu era încă un organism complet operațional.
Acum, chiar dacă cele aproape 200 de milioane de euro au fost pierdute, guvernul demis condus de Ilie Bolojan a aprobat un proiect de hotărâre prin care a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru AMEPIP, în care sunt incluse și posturile vacante. Cu alte cuvinte, pare că executivul încearcă să îndeplinească abia acum cerința din PNRR. „Atunci când statul nu clarifică rolul unei companii sau unor companii, nici nu poate să ia deciziile corecte”, a declarat Oana Gheorghiu.
În pierderea celor 200 de milioane din PNRR a jucat un rol și comitetul interministerial creat ca să sprijine implementarea reformei întreprinderilor de stat. În spatele acestei entități se află nimeni alta decât Oana Gheorghiu, iar Comisia Europeană spune negru pe alb că această structură paralelă a diluat funcțiile principale ale AMEPIP, consolidând coordonarea strategică și orientarea politică la nivelul comitetului și limitând AMEPIP la supravegherea tehnică.
„O astfel de instituție nu poate funcționa bine dacă este trasă în toate direcțiile, dacă este tratată ca anexă politică sau dacă i se cere să confirme convenabil ceea ce alții au decis deja”, a declarat Oana Gheorghiu. În ciuda problemei evidente, ministrul demis al Fondurilor Europene o lăuda pe Oana Gheorghiu.
Dragoș Pîslaru i-a atribuit acesteia meritul pentru salvarea celor 132 de milioane de euro din PNRR, chiar dacă banii erau alocați pentru implementarea primei părți a jalonului, iar cerințele fuseseră îndeplinite anul trecut. Cu toate acestea, niciun cuvânt despre cele aproape 200 de milioane de euro la a căror pierdere a contribuit chiar Oana Gheorghiu.