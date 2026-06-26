Cel mai mare producător auto european concediază peste 100.000 de angajați. Mai multe fabrici vor fi închise

Publicat 26 iun. 2026, 14:58 Sursă realitatea.net

Cel mai mare producător auto european se pregătește pentru una dintre cele mai drastice restructurări din istoria sa. Volkswagen intenționează să elimine 100.000 de locuri de muncă și să închidă patru fabrici din Germania, potrivit Bloomberg, într-un efort de a-și asigura viitorul într-o piață tot mai competitivă.

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