Advertising
Economie· 2 min citire
Canicula paralizează sistemul energetic: România are cel mai scump curent din Europa și se pregătește pentru pene de curent
Foto/Profimedia
Publicat29 iun. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
România înregistrează astăzi cel mai mare preț la energia electrică din întreaga Uniune Europeană, pe fondul caniculei extreme care a sufocat sistemul energetic. Specialiștii avertizează că, în timp ce prețul mediu sare de 1.100 de lei pe megawatt, acesta va atinge pragul critic de 4.200 de lei în orele de vârf ale serii. Dincolo de costurile record, experții atrag atenția asupra unui pericol și mai grav: instabilitatea rețelei sub presiunea temperaturilor extreme ar putea arunca țara într-o criză de pene masive de curent.
Citește și
- 18:09Gheorghe Piperea critică guvernarea și politicile fiscale: „România, aproape de faliment”
- 07:32Eşec la prima licitaţie pentru şantierul naval Mangalia. Nu s-a înscris niciun investitor
- 10:46Daniel Udrescu: Cum te lasă inflația fără bani în timp ce statul câștigă pe seama ta
- 22:04Incident tehnic la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei. A fost descoperită o tasare de 50 de metri, iar autoritățile monitorizează situația
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News