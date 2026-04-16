Adio „haiduciei” valutare. Românii ar putea plăti facturile strict la cursul oficial BNR

Reguli noi pentru plățile în valută. Un proiect de lege aflat pe masa deputaților vizează eliminarea comisioanelor ascunse aplicate prețurilor exprimate în euro sau dolari. Măsura promite transparență totală în facturarea serviciilor și bunurilor, interzicând practic taxele mascate de schimb valutar.

O nouă inițiativă legislativă depusă la Camera Deputaților promite să pună capăt practicilor prin care marii operatori economici își rotunjesc profiturile pe seama consumatorilor prin intermediul cursurilor de schimb valutar arbitrare. Proiectul de lege, inițiat de deputatul USR Cezar Drăgoescu, vizează obligarea tuturor companiilor care afișează prețuri în valută să calculeze facturile în lei folosind exclusiv cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua precedentă, fără alte comisioane sau adaosuri mascate.

De la facturile de telefonie la piața auto și imobiliară

Măsura reprezintă o extindere a unui demers anterior care viza strict sectorul telecomunicațiilor, unde s-a observat că majoritatea furnizorilor aplică marje suplimentare de 2% până la 4% peste cursul BNR. Noua variantă a legii generalizează această regulă pentru toți operatorii economici, țintind în mod special firmele de leasing, dealerii auto și agențiile de turism. În aceste sectoare, diferențele dintre cursul oficial și cel facturat clientului final pot atinge cifre alarmante, de până la 8%, transformându-se într-o veritabilă taxă mascată care extrage anual sute de milioane de euro din buzunarele cetățenilor.

Interdicția propusă este una categorică: nicio factură emisă în baza unui contract cu preț în euro sau altă valută nu va mai putea include marje de profit valutare. Din punct de vedere tehnic, proiectul presupune modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, oferind Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pârghiile necesare pentru a monitoriza piața și a aplica sancțiuni drastice celor care refuză să se alinieze noilor standarde de transparență.

Impact asupra contractelor în derulare și protecția automată

Un aspect esențial al inițiativei este aplicabilitatea sa retroactivă asupra contractelor aflate deja în execuție. Dacă legea va fi adoptată, operatorii vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile pentru a actualiza modalitatea de calcul pentru toate abonamentele și ratele curente. În situația în care companiile nu vor realiza aceste modificări în mod voluntar, procesul se va produce automat prin efectul legii, asigurându-se astfel că niciun consumator nu rămâne captiv unor clauze care favorizează „haiducia” economică, așa cum a catalogat inițiatorul situația actuală din piață.

Dincolo de componenta financiară, proiectul pune accent pe informarea corectă a cetățeanului. Operatorii economici vor fi obligați să explice clar, încă de la semnarea documentelor, algoritmul de calcul al facturii, eliminând incertitudinea legată de suma finală de plată. Această reglementare ar urma să aducă un climat de normalitate comercială, similar cu cel din alte state europene, unde prețurile serviciilor de utilități sunt exprimate direct în moneda națională.

Front comun împotriva facturilor estimate la energie

În paralel cu lupta împotriva comisioanelor valutare, autoritățile de reglementare încearcă să rezolve o altă problemă cronică a sistemului de plăți din România: facturarea bazată pe estimări în sectorul energetic. Reprezentanții ANRE au recunoscut recent că mecanismul actual, care permite furnizorilor să emită facturi pentru un consum prezumat pe perioade de până la trei luni, reprezintă în realitate un împrumut forțat și fără dobândă luat de la consumator.

Preocuparea majoră a autorităților vizează persoanele cu venituri mici, pentru care o factură de estimat disproporționată poate deveni imposibil de achitat. Deși eliminarea completă a acestui cerc vicios este îngreunată de limitările tehnice actuale ale rețelelor, ANRE și legislativul caută soluții pentru a ajunge într-o etapă în care consumatorii să plătească exclusiv ceea ce au utilizat în mod real. Astfel, pachetul de schimbări pregătite pentru anul 2026 pare să contureze o reformă profundă a modului în care românii interacționează cu marii furnizori de servicii, punând pe primul loc predictibilitatea și protecția bugetului personal.