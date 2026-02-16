Vremea nefavorabilă a afectat şi starea drumurilor din unele judeţe
Vremea nefavorabilă a afectat şi starea drumurilor din unele judeţe
Mulţi participanţi la trafic au avut probleme şi au rămas blocaţi în trafic
Vremea nefavorabilă a afectat şi starea drumurilor din unele judeţe. Acesta este cazul în Mehedinţi, unde şoferii aflaţi în tranzit pe Drumul Naţional 6 sunt atenţionaţi să circule cu prudenţă în zona viaductelor dintre Orşova şi Drobeta-Turnu Severin.
Din cauza gropilor apărute în asfalt, mulţi participanţi la trafic au avut probleme şi au rămas blocaţi în trafic.
”Iarna grea, îngheţul şi materialele antiderapante folosite pe fondul unei calităţi precare a carosabilului au lăsat urme adânci în şoselele din Mehedinţi. Probleme mari sunt pe Drumul Naţional 56A între Şimian şi Calafat, dar şi pe DN6, acolo unde duminică noapte mai mulţi şoferi şi-au avariat pneurile autoturismelor.
Şase maşini au rămas blocate în trafic după ce au intrat într-o groapă adâncă aflată în apropierea Viaductului Târziului, între Orşova şi Drobeta-Turnu Severin. Păgubiţii au sunat la 112 şi în zonă a fost trimis un echipaj de poliţie care va atenţiona participanţii la trafic până în momentul în care drumarii vor interveni cu mixtura asfaltică rece.”
