O femeie a lovit cu o piatră un polițist, la Vizantea Livezi
La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 16:02, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la un conflict spontan aflat între mai multe persoane, în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a intervenit pentru aplanarea conflictului, la care au participat peste 10 persoane, produs pe fondul consumului de băuturi alcoolice. În timpul intervenției, un polițist a fost lovit în zona capului cu o piatră, aruncată spre grup de către unul dintre participanți.
Ulterior, polițistul s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde s-a stabilit că necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol.
Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.
În urma verificărilor efectuate, persoana bănuită de comiterea faptei de ultraj a fost identificată ca fiind o femeie de 34 de ani, din comuna Răcoasa.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.
De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru ultraj, cercetările fiind continuate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.
În baza probatoriului administrat, la data de 14 aprilie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a dispus față de femeie măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Citește și:
- 13:27 - Familia Lucescu, scrisoare deschisă după înmormântarea fostului selecționer: „Nu am fost singuri nicio clipă. Vă mulțumim!”
- 13:09 - A treia încercare pentru împărțirea banilor în Vrancea. Proiectul CJ, blocat până acum de PNL, AUR și FD
- 12:57 - O femeie din Vrancea a lovit un polițist cu o piatră în cap, în timpul unui scandal. A fost plasată sub control judiciar
- 11:05 - Călin Georgescu, avertisment pentru români: „Urmează o criză teribilă de gaz, petrol și alimente”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News