O femeie a lovit cu o piatră un polițist, la Vizantea Livezi

La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 16:02, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la un conflict spontan aflat între mai multe persoane, în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a intervenit pentru aplanarea conflictului, la care au participat peste 10 persoane, produs pe fondul consumului de băuturi alcoolice. În timpul intervenției, un polițist a fost lovit în zona capului cu o piatră, aruncată spre grup de către unul dintre participanți.

Ulterior, polițistul s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde s-a stabilit că necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor efectuate, persoana bănuită de comiterea faptei de ultraj a fost identificată ca fiind o femeie de 34 de ani, din comuna Răcoasa.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru ultraj, cercetările fiind continuate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.

În baza probatoriului administrat, la data de 14 aprilie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a dispus față de femeie măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.