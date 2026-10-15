Explozie devastatoare în Vrancea, după deflagrația unei butelii GPL. Un bărbat a suferit arsuri grave

Publicat 15 oct. 2026, 13:47 Sursă realitatea.net

Explozie de butelie GPL în Sihlea, Vrancea. Un bărbat de 53 de ani a suferit arsuri pe 55% din corp, iar mai multe locuințe au fost afectate.

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