Explozie devastatoare în Vrancea, după deflagrația unei butelii GPL. Un bărbat a suferit arsuri grave

Explozie de butelie GPL în Sihlea, Vrancea. Un bărbat de 53 de ani a suferit arsuri pe 55% din corp, iar mai multe locuințe au fost afectate.
O explozie provocată de o butelie cu gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a produs joi dimineață, în localitatea Sihlea, județul Vrancea. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost grav rănit, suferind arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului. Deflagrația a afectat și mai multe locuințe din zonă, potrivit informațiilor publicate de presa locală.
Explozie de butelie GPL în Sihlea, județul Vrancea
Incidentul a fost semnalat în cursul dimineții, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Explozia s-a produs într-o gospodărie din localitatea Sihlea, iar autoritățile au mobilizat echipaje medicale și de intervenție pentru gestionarea situației.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, la fața locului au fost trimise un echipaj medical din cadrul Substației Dumbrăveni, un echipaj SMURD și o autospecială de pompieri.
Deflagrația a avut consecințe grave, atât prin rănirea unei persoane, cât și prin pagubele produse în zona afectată.
Bărbat cu arsuri pe 55% din suprafața corpului, transportat la spital
Victima exploziei este un bărbat de 53 de ani, care a suferit arsuri extinse, pe aproximativ 55% din suprafața corporală.
Acesta a primit primul ajutor la locul incidentului, fiind stabilizat și monitorizat de echipele medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” din Focșani, pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Gravitatea leziunilor a impus intervenția rapidă a echipajelor de urgență.
Mai multe locuințe, afectate de explozia din Vrancea
Potrivit relatărilor apărute în presa locală și națională, explozia a provocat pagube importante în zonă. Zece case ar fi fost afectate, dintre care trei ar fi fost distruse complet.
Amploarea distrugerilor readuce în atenție pericolele asociate utilizării instalațiilor și recipientelor cu gaz petrolier lichefiat în gospodării.
Cauzele exacte ale exploziei și împrejurările în care s-a produs deflagrația trebuie stabilite de autoritățile competente.
Intervenție de urgență după explozia unei butelii GPL
Echipajele medicale, pompierii și personalul SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor victimei și gestionarea efectelor incidentului.
Explozia din Sihlea reprezintă un nou episod grav care evidențiază riscurile asociate utilizării necorespunzătoare sau defectării echipamentelor alimentate cu GPL.
Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii evenimentului și cauzele care au dus la deflagrație.