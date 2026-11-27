1. Britanicii au înțeles planul lui Edi Iordănescu la Watford! Pragmatismul, principala misiune a românului
Edi Iordănescu
Edi Iordănescu a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al lui Watford, iar discursul său a fost analizat de jurnaliștii britanici.
BBC a remarcat abordarea pragmatică a tehnicianului român, care a transmis că prioritatea sa este să reorganizeze echipa și să obțină rezultate, nu neapărat să impresioneze prin spectacol.
Edi Iordănescu a început oficial aventura în fotbalul englez și a vorbit pentru prima dată în fața presei britanice din postura de antrenor al lui Watford. Tehnicianul român preia o formație aflată într-o situație complicată în Championship, iar obiectivul imediat este îndepărtarea de zona retrogradării.
Jurnaliștii BBC au analizat declarațiile fostului selecționer al României și au evidențiat mesajul transmis în legătură cu stilul de joc pe care vrea să îl implementeze. Britanicii au remarcat că Iordănescu nu pune accentul, în primul rând, pe spectaculozitate, ci pe organizare, eficiență și rezultate.
„Pregătiți-vă pentru pragmatism” – concluzia britanicilor
Una dintre declarațiile care a atras atenția presei britanice a fost cea referitoare la preferința antrenorului pentru victoriile obținute cu scoruri mici, dar cu o echipă bine organizată.
Iordănescu a explicat că, în viziunea sa, este mai important să câștige cu 1-0 decât să obțină un rezultat spectaculos, dar să primească mai multe goluri.
„Prefer întotdeauna să câștig cu 1-0 decât cu 4-2. 1-0 înseamnă o echipă organizată, o echipă responsabilă, care se implică 100% și face totul pentru rezultat”, a explicat antrenorul român.
BBC a pus accentul pe această abordare, în contextul în care Watford a avut probleme în ofensivă în actualul sezon. Echipa a marcat doar 13 goluri în 17 partide de campionat, iar Iordănescu consideră că primul pas trebuie să fie îmbunătățirea organizării colective.
Antrenorul a transmis că își dorește ca jucătorii să reacționeze împreună pe teren, să fie mai eficienți și să adopte o mentalitate diferită față de cea din perioada precedentă.
Edi Iordănescu, în fața unei misiuni dificile la Watford
Watford se află într-o situație delicată în Championship, iar românul are puțin timp la dispoziție pentru a schimba lucrurile. Echipa este la doar câteva puncte de zona retrogradării, iar presiunea rezultatelor este ridicată.
Iordănescu a recunoscut că este conștient de dificultatea provocării și că nu vrea să le facă promisiuni suporterilor, ci să demonstreze prin rezultate că poate redresa formația.
„Nu vreau să fac promisiuni. Știu că fanii nu sunt mulțumiți în acest moment, dar știu și că vorbele mele nu sunt suficiente pentru a-i recâștiga. Ei așteaptă fapte”, a transmis tehnicianul, potrivit relatării BBC.
Românul a vorbit și despre responsabilitățile sale la club, afirmând că va avea control asupra deciziilor din punct de vedere tehnic și că se așteaptă să fie principalul responsabil pentru partea sportivă.
Primul meci al lui Edi Iordănescu este cu Derby County
Edi Iordănescu va debuta pe banca lui Watford în partida din deplasare cu Derby County, programată sâmbătă. Adversarul ocupă ultima poziție în Championship, iar întâlnirea este una importantă pentru formația românului în încercarea de a ieși din zona periculoasă a clasamentului.
Watford a schimbat mai mulți antrenori în ultimii ani, iar noul tehnician speră să aducă stabilitate și să construiască o echipă capabilă să obțină rezultate constante.
Misiunea sa începe într-un moment complicat, însă Iordănescu a transmis că vede această provocare și ca pe o oportunitate de a demonstra că poate reuși în fotbalul englez.
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