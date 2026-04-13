Ei sunt Mihai și David, cei doi tineri care au murit pe loc în cumplitul accident din Ciolpani
Mihai și David, tinerii morți în cumplitul accident din Ciolpani
Ies la iveală noi informații despre cei doi tineri de 20 de ani care au murit, în prima zi de Paște, după ce au intrat cu toată viteza într-un copac, în apropierea Lacului Snagov. Mihai, tânărul care se afla la volan în momentul cumplitei tragedii, a primit bolidul de lux în dar de la părinții săi în urmă cu o săptămână.
Mihai a postat pe rețelele sociale mai multe imagini din diferite parcări, unde mai mulți tineri se adunau să facă drifturi. Tânărul avea permisul de conducere de doi ani de zile, însă l-ar fi avut la un moment dat suspendat.
Potrivit martorilor, cei doi băieți, ar fi făcut curse în Piața Constituției cu scurt timp înainte să aibă loc tragedia.
Accidentul s-a produs în mijlocul nopții, iar autoritățile au ajuns la fața locului după ce telefonul lui Mihai a transmis un semnal de alarmă.
Oamenii legii i-au descarcerat, însă cei doi tineri nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost transportate la INML pentru mai multe investigații.
Citește și:
- 18:53 - Ce nu ai voie sa faci în Marțea Albă din Săptămâna Luminată, conform tradiției
- 18:49 - Cazul Televiziunii Poporului, preluat în valuri de presa internațională. Ana Maria Păcuraru: Realitatea PLUS nu va renunța
- 18:41 - Trafic infernal spre Capitală: coloane kilometrice pe A1 Bucureşti-Piteşti, aglomerație pe A2, A3, A7 și blocaje pe DN1 și DN7
- 15:52 - Călin Georgescu ajunge marți la Curtea Supremă
