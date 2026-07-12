Cod galben de inundații în mai multe județe. Zonele cu risc de viituri - HARTĂ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o avertizare Cod galben de inundații valabilă până luni, pentru râuri din Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Specialiștii avertizează că sunt posibile viituri rapide, inundații locale și depășirea cotelor de atenție, pe fondul ploilor torențiale anunțate de meteorologi.
Hidrologii avertizează că, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 12:00, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.
Avertizarea Cod galben vizează râuri din bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița, Moldova, Bistrița și Trotuș, fiind afectate județe precum Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Suceava, Harghita, Neamț, Bacău, Covasna și Vrancea.
Potrivit INHGA, pe aceste cursuri de apă sunt posibile creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor, cu depășirea cotelor de atenție în anumite sectoare.
Avertizarea se extinde în Moldova și Dobrogea
O a doua avertizare Cod galben intră în vigoare duminică, la ora 18:00, și este valabilă până luni, la ora 12:00. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Bârlad, Siret, Jijia și Prut, precum și râurile din Dobrogea.
Sub avertizare se află județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Vrancea, Botoșani, Constanța și Tulcea, unde există risc de viituri rapide și inundații locale.
Avertizarea hidrologică vine în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și anunță, până luni seară, episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării.
De asemenea, este cod galben, în intervalul 12.07.2026 ora 18:00 - 13.07.2026 ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Jijia - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).
Meteorologii au actualizat, duminică, prognoza şi anunţă vijelii, descărcări electrice şi grindină, până luni seară, în mai multe zone ale ţării.