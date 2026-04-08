CNA analizează solicitarea de rediscutare privind retragerea licenței Realitatea PLUS, la ora 13:30
Consiliul Național al Audiovizualului va analiza, miercuri, la ora 13:30, solicitarea de rediscutare privind retragerea licenței postului Realitatea PLUS.
UPDATE - Membru CNA: Ce am făcut noi ieri nu este corect, nu este echitabil și nu este normal.
UPDATE - Membru CNA, derapaj despre români: Stau cu pliscurile deschise la Realitatea
UPDATE - Membru CNA, glume pe seama deciziei de suspendare a licenței Realitatea PLUS.
UPDATE - CNA se contrazice privind motivul oficial al suspendării licenței Realitatea PLUS.
UPDATE - Jurnaliștii Realitatea PLUS au intrat în sediu CNA
Vocea poporului se aude mai tare ca oricând in aceste momente tensionate. Jurnaliștii Realitatea PLUS au reușit să intre în sediul CNA și vor participa la ședința unde membrii vor analiza solicitarea de rediscutare privind retragerea licenței postului de televiziune. „Victorie”, „Libertate”, au strigat oamenii adunați în fața sediului instituției pentru a sprijinii Realitatea PLUS.
Știre inițială - CNA analizează solicitarea de rediscutare a deciziei extreme
Consiliul Național al Audiovizualului a decis, în ședința de marți, retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, pe motiv că nu și-ar fi plătit amenzile aplicate în 2024. În replică, postul TV precizează că are achitate amenzile la zi și face dovada acestui fapt.
De asemenea, Televiziunea Poporului a depus contestații, inclusiv la Curtea de Apel București și va oferi noi dovezi de netăgăduit.
- 13:32 - Gheorghe Piperea aruncă bomba: „Hold-up administrativ la CNA! Decizia împotriva Realitatea Plus, un abuz”. Se cere desființarea instituției
- 13:15 - George Simion: "Decizia închiderii Realitatea e motivată politic. E un atac la democrație"
- 12:35 - Audiență record pentru Realitatea PLUS după decizia CNA: Rămânem alături de voi
- 11:45 - Realitatea PLUS a depus la Curtea de Apel acțiunea împotriva deciziei CNA. Avocat: Retragerea licenței era o chestie prestabilită înainte de ședință -VIDEO
