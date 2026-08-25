Actualitate· 2 min citire

Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse

Canada - SUA război tarife

Canada - SUA război tarife

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 19:15

Guvernul Canadei a anunțat marți, 25 august, noi taxe vamale pentru aproximativ 700 de produse importate din Statele Unite, în valoare de circa 27,6 miliarde de dolari canadieni.

Suprataxele, cuprinse între 15% și 50%, vor intra în vigoare pe 8 septembrie, ca răspuns la noile tarife americane aplicate mărfurilor canadiene.

Ce produse sunt vizate

Cele mai mari taxe, de 50%, vor viza în special oțelul și aluminiul americane. Pe lista măsurilor se află și mobilier, îmbrăcăminte, motociclete și alte produse. Pentru unele categorii de brânzeturi, electrocasnice și produse din pește sunt prevăzute taxe de 25%, în timp ce electronicele și uneltele vor fi taxate cu 15%.

Noile măsuri canadiene vin după ce Statele Unite au introdus tarife de 50% pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari de importuri canadiene. Discuțiile dintre Ottawa și Washington pentru evitarea escaladării comerciale au eșuat.

Ottawa pregătește și ajutor pentru firme

Autoritățile canadiene au anunțat și un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari canadieni pentru companiile și angajații afectați de noile tarife. Programul include finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, măsuri pentru fluxul de numerar al firmelor și sprijin pentru lucrătorii expuși riscului de pierdere a locurilor de muncă.

Tensiunile comerciale se intensifică

Canada susține că măsurile urmăresc să răspundă direct tarifelor impuse de administrația americană și să protejeze companiile și angajații canadieni. Noile taxe marchează o nouă etapă în disputa comercială dintre cele două state și pot pune presiune suplimentară pe relațiile economice dintre Ottawa și Washington.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Canadataxesua

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Politica

Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF

Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF

Dan Tănasă (deputat AUR): „112 zile fără Guvern. Cât timp mai poate Nicușor Dan să țină România în provizorat?”
Dan Tănasă (deputat AUR): „112 zile fără Guvern. Cât timp mai poate Nicușor Dan să țină România în provizorat?”
Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”
Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”
Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE
Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe