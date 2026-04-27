Beijing lovește Meta în plin: tranzacție de miliarde blocată în cursa globală pentru AI

China a blocat achiziția startup-ului de inteligență artificială Manus de către Meta, invocând motive de securitate națională. Decizia a fost anunțată de Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, principalul organism de planificare economică al țării, fără detalii suplimentare, potrivit Nikkei Asia.

Tranzacția, estimată între 2 și 3 miliarde de dolari, fusese anunțată în decembrie și ar fi reprezentat un pas important pentru Meta în competiția globală pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale. Însă intervenția autorităților chineze pune sub semnul întrebării viitorul companiei Manus, un startup aflat în plină ascensiune.

Fondată inițial în Wuhan și Beijing, compania și-a relocat ulterior personalul-cheie în Singapore și a încercat să se repoziționeze ca firmă internațională, închizându-și operațiunile din China și reducând semnificativ numărul angajaților.

Meta anunțase anterior că, după finalizarea tranzacției, Manus nu va mai avea legături cu investitori chinezi, printre care s-au numărat fonduri importante precum Benchmark, Zhen Fund, Tencent și HSG.

Startup-ul Manus a atras atenția în 2025, când a prezentat ceea ce a fost descris drept primul „agent AI general” – un tip de asistent digital capabil să execute sarcini complexe pe mai multe platforme, imitând procesele de gândire umană.

Astfel de tehnologii sunt considerate următorul mare pas în evoluția inteligenței artificiale, fiind dezvoltate intens și de companii precum Google.

Între timp, competiția din sector s-a accelerat. În China, aplicații precum OpenClaw au devenit virale, determinând atât giganții tehnologici, cât și startup-urile să dezvolte propriile soluții.

Dacă anul trecut a fost dominat de chatbot-uri, 2026 este considerat anul agenților AI, direcție strategică susținută activ de Beijing. Până în acest moment, nici Meta, nici Manus nu au oferit un punct de vedere oficial în urma deciziei.