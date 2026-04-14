A treia încercare pentru împărțirea banilor în Vrancea. Proiectul CJ, blocat până acum de PNL, AUR și FD

Consiliul Județean Vrancea reia, pentru a treia oară, proiectul privind repartizarea fondurilor către unitățile administrativ-teritoriale din județ, după ce primele două încercări au eșuat în plen.

Este vorba despre distribuirea sumelor provenite din cota de 6% din impozitul pe venit estimat pentru anul 2026, precum și a fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale în perioada 2027–2029. Proiectul este inițiat de președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici.

Primele două ședințe în care proiectul a fost supus votului s-au încheiat fără rezultat, după ce consilierii din PNL, AUR și Forța Dreptei nu au susținut adoptarea acestuia.

Blocajul întârzie astfel alocarea unor fonduri esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea primăriilor din județ, în special pentru localitățile cu venituri reduse, care depind de aceste sume pentru echilibrarea bugetelor.