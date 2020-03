„Bună ziua, domnule Oancea, sunt un cadru medical din Spital care dorește să vă aducă la cunoștință următoarele:

Militarul vrâncean depistat pozitiv, pe data de 16 martie a venit la Spitalul Județean Focșani, unde a fost internat cu foaie de zi la boli infecțioase și adus apoi la Radiologie unde s-a facut radiografie si a fost trimis acasa cu diagnostic viroza pulmonara. Pe 20 martie a fost la Spitalul Militar Focșani, de acolo trimis la boli infectioase la județean si internat.

Pe 21 martie, la 8 35, a fost adus in sectia de radiologie unde i s-a facut radiografie, deci, timp de cateva zile, a fost plimbat peste tot.

Asistentii au cerut directorului Mândrilă echipamente de protective, Radiologia fiind o secție foarte expusa si el le-a raspuns ca nu are, si sa ceara medicului sef de sectie. Au un singur echipament, dar le-a spus sa nu fie folosit.

Este de fapt un echipament care se foloseste pentru vizitatori…pelerina, cufie, totosei..

Infirmiera pozitivă cu Covid19, de la Spitalul Militar Focșani, umbla prin toate sectiile spitalelor si ale altor institutii ( ITM, Directia Muncii etc) unde comercializa diverse produse, plus că medicii de la Militar fac garzi in Spitalul Județean sunt potential pericol, plus soții de pompieri si politisti care sunt asistente la spitalul Militar”, se arată în scrisoare (vezi foto).