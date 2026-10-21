Accident mortal pe autostrada A7: un șofer din Botoșani a murit după ce camionul a ieșit de pe carosabil

Autotrenul transporta cereale, iar accidentul s-a produs pe sensul de mers Focșani–București, la ieșirea către comuna Sihlea.
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din județul Botoșani, a murit miercuri, 21 octombrie 2026, după ce TIR-ul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă pe autostrada A7, în județul Vrancea.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, accidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 11:37. Primele verificări indică posibilitatea ca șoferului să i se fi făcut rău la volan, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.
Șoferul a fost scos din cabina camionului
Accidentul s-a produs la kilometrul 120 al autostrăzii A7, în zona ieșirii către Sihlea. După ce autotrenul a părăsit carosabilul, la fața locului au fost trimise echipaje medicale și echipe de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea.
Potrivit informațiilor comunicate de serviciul de ambulanță, cabina camionului a fost deformată în urma accidentului. După extragerea bărbatului, personalul medical a constatat că acesta suferise traumatisme incompatibile cu viața și a declarat decesul.
Polițiștii verifică dacă șoferului i s-a făcut rău la volan
Reprezentanții IPJ Vrancea au precizat că primele cercetări indică o posibilă afecțiune medicală a conducătorului auto.
„Din primele cercetări, există indicii că evenimentul rutier s-ar fi produs pe fondul unei posibile afecţiuni medicale a conducătorului auto”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.
Ipoteza este verificată de anchetatori. Deocamdată, nu a fost stabilită cauza exactă a accidentului.
Ieșirea către Sihlea, blocată
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, circulația pe autostrada A7 se desfășura în condiții normale, însă ieșirea către comuna Sihlea, din județul Vrancea, era blocată. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.